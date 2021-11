Més per Mallorca: "El Impuesto de Turismo Sostenible debería servir únicamente para compensar la huella ecológica y social del turismo"

El alcalde de Deià y candidato de MÉS per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguía, ha afirmado que no se puede justificar que se destinen recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la organización de Los40 Music Awards y ha defendido que este fondo debería servir únicamente para compensar la huella ecológica y social del turismo y a propiciar el cambio de modelo económico.

En varios mensajes publicados este lunes en redes sociales, Apesteguía ha recordado, sin embargo, que el problema de fondo es la infrafinanciación estructural que obligará, por ejemplo, el próximo año a seguir destinando el ITS a "compensar el sobreesfuerzo que ha generado la pandemia".

Para el primer edil de Deià, el ITS no debería servir para compensar el "maltrato fiscal" que padecen los ciudadanos de Baleares. "El problema es que no tengamos estos recursos ordinariamente", ha afirmado.

Apesteguía ha criticado que el discurso del "expolio fiscal" haya desaparecido siendo "el principal problema de las Islas" porque ahora "pervierte" el ITS y en el futuro "forzará recortes en inversiones y despidos en Educación".

Sobre el concierto de Los40, ha reconocido que el sector cultural necesita ayuda pero ha considerado "injustificable" que se haya financiado la organización con el ITS.

Por su parte, el diputado de la formación en el Parlament Joan Mas ha criticado la facilidad con la que 'macroempresas' acceden a dinero público para organizar fiestas mientras entidades sin ánimo de lucro no piden ayudas por la dificultad de la tramitación.

Mas he rechazado igualmente que se destine dinero público, ITS o no, a eventos de estas características. "Tenemos muchos debates pendientes y muchos intereses contrapuestos", ha añadido.