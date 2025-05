MÉS per Mallorca no cede en la defensa del catalán en la sanidad pese al fallo del Constitucional

MÉS per Mallorca ha dejado claro, este domingo, después de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimara el recurso presentado por diputados del PSOE y de Sumar, promovido por la Obra Cultural Balear (OCB), contra el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad balear, que desde la formación no van a rendirse.

Así lo ha manifestado en un hilo de mensajes en 'X', recogidos por Europa Press, la diputada de MÉS en el Parlament Marta Carrió, quien, como hiciera ya este sábado la OCB, ha querido aclarar que "la sentencia del Tribunal Constitucional no ha avalado la supresión del catalán en la sanidad pública, como pretenden hacer creer PP y Vox", porque el Tribunal "no se ha pronuncia sobre el fondo del tema".

Según ha explicado Carrió, "el Tribunal Constitucional no avala la supresión del catalán en la sanidad pública" si no que "ha desestimado un recurso contra el Decreto Ley 5/2023 del PP, pero solo por motivos formales". "El fondo de la cuestión -la vulneración de los derechos lingüísticos- todavía está pendiente", ha aclarado.

"El TC no ha dicho que eliminar el requisito del catalán sea constitucional. Solo que el decreto impugnado -el Decreto Ley 5/2023- ya no está vigente -fue derogado a través de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, cuando el PP erróneamente votó a favor de 34 enmiendas de Vox, en el Parlament-", ha incidido la diputada ecosoberanista en el Parlament, quien ha confiado que "el debate de fondo llegará con el segundo recurso -el cual fue interpuesto por la OCB contra el Decreto Ley 5/2024, que recupera el texto original del Decreto Ley 5/2023-", cuya admisión a trámite o no está programada para el próximo martes, 27 de mayo.

En este sentido, Carrió ha puesto el foco en que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de este viernes hace referencia a que "el Decreto Ley 5/2023 ha sido sustituido por una ley", lo cual, ha reiterado "no implica avalar la marginación del catalán en la sanidad". Pues, para la diputada ecosoberanista, el fallo del Constitucional "es una cuestión formal, no de derechos".

Asimismo, desde MÉS per Mallorca han lamentado que "el TC acepta el uso del decreto ley" para modificar el requisito del catalán en la sanidad pública balear "solo porque el PP presentó informes que pretendían justificar una urgencia inexistente". De hecho, desde MÉS ha advertido que "eran informes manipulados" y "sin base real".

En opinión de MÉS, "la realidad es clara: ninguna plaza sanitaria ha quedado sin cubrir por el catalán". Como ejemplo, "de las 1.277 plazas de enfermería convocadas, todas se han ocupado". "El catalán no es ningún impedimento, es un derecho", ha reivindicado Carrió.

"Los pacientes tienen derecho a ser atendidos en catalán", ha continuado. Por este motivo, desde MÉS per Mallorca han defendido que "la lengua propia tiene que ser un requisito para garantizar una atención digna y próxima". "No aceptamos este recorte de derechos".

"El 27 de mayo se admitirá a trámite el segundo recurso, que sí entra en el fondo del tema", han confiado desde el partido, advirtiendo que estarán "vigilando para que se respeten los derechos lingüísticos y la oficialidad real del catalán".

"No nos rendiremos. Desde MÉS per Mallorca continuaremos defendiendo nuestra lengua en las instituciones, en las calles y en los tribunales. El catalán en la sanidad no se toca. Ahora más que nunca, 'Sí A La Llengua'", ha finalizado sus palabras Carrió.