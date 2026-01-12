Mercadona innova al diseñar un envase por porciones para sus palmeritas de hojaldre

Mercadona cuenta con dos requisitos indispensables para seguir desarrollando su transformación: la calidad y la innovación. Así es como ha nacido el nuevo envase por porciones para sus palmeritas de hojaldre, un nuevo formato que divide las 24 palmeritas en porciones individuales de cuatro unidades. Esta innovación ha sido desarrollada para mejorar la calidad final del producto y ofrecer al cliente una solución más práctica para los distintos momentos y hábitos de consumo.

El nuevo envase favorece su conservación, al permitir abrir solo la porción que se va a consumir, manteniendo el resto del producto cerrado hasta el siguiente uso y ayudando a preservar sus características. Además, esta mejora contribuye a una mejor organización del consumo diario, lo cual resulta especialmente útil para quienes buscan formatos prácticos que se adapten a su ritmo de vida.

Tal mejora se ha desarrollado de la mano del proveedor especialista Dulmatesa en sus instalaciones de Valencia para dar respuesta a las necesidades de “El Jefe” (como la compañía internamente denomina al cliente). El proveedor, que fabrica las palmeritas para Mercadona desde sus inicios, ha llevado a cabo una inversión de 1,2 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de producción adaptada a este formato.

Compromiso con una alimentación saludable

Mercadona tiene un claro objetivo: adaptarse continuamente a los nuevos hábitos de consumo, de ahí su esfuerzo en ofrecer un surtido que dé respuesta a los diferentes tipos de alimentación. Aquí se enmarca su estrategia para facilitar una alimentación saludable, con la que siempre ha estado comprometida y que se ha traducido en seguir ofreciendo un surtido variado para cubrir las diferentes necesidades de sus clientes. Teniendo en cuenta, además, la adaptación de productos a nuevos formatos, la implementación de una información nutricional más entendible en etiquetados, la mejora en la composición de productos para que sean más saludables y la aportación de ideas y recetas bajo el mensaje de “Tu Cesta Equilibrada”.

En el marco de esta estrategia, son varias las acciones que la compañía está llevando a cabo. Entre ellas figuran las de presentar productos en formatos por porciones, atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes, y más prácticos para facilitar su consumo dentro y fuera de casa. Es el caso del nuevo envase de las palmeritas de hojaldre.

A ellas se añaden una exhaustiva revisión de la composición de los productos de la mano de sus proveedores especialistas para mejorar, siempre que sea posible, su valor nutricional; para mejorar el etiquetado, facilitar la lectura de los valores nutricionales y las cantidades de nutrientes; y apostar por etiquetados que incluyan información útil sobre distintas formas de cocinar los alimentos (plancha, horno, vapor, freidora de aire, etc.).