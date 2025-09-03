Al menos nueve detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico

Al menos nueve personas han sido detenidas este miércoles en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico que está desarrollando conjuntamente la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por el momento se han realizado ya 16 registros en algunas calles del centro de Palma, así como en los barrios de Corea, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor.

El dispositivo de esta mañana se enmarca en la operación bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', dirigida contra una banda supuestamente dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales desde Mallorca, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Los al menos nueve sospechosos arrestados a lo largo de la mañana, han apuntado las citadas fuentes, estarían vinculados a la venta y distribución de sustancias estupefacientes. La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, sigue bajo secreto de sumario.

LA CUARTA FASE

Se trata de la cuarta fase de la operación que comenzó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Cabe recordar que el pasado domingo la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de las 17 personas que fueron arrestadas el viernes. Otras ocho, por su parte, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez de forma periódica.

En total, durante la operación han sido arrestadas, sin tener en cuenta las de este miércoles, 35 personas supuestamente relacionadas con la trama. Una quincena de ellas, entre las que estaban el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic; el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez, fueron detenidas durante la primera fase y buena parte de ellas entraron en prisión de forma provisional.

El pasado martes, 26 de agosto, cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos este pasado viernes, día 29. La macrocausa investiga unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.