Menorca apuesta por el turismo cultural con actividades a partir de abril de 2026

La isla de Menorca trabaja en reforzar su oferta cultural que atrae al turismo británico. Así lo ha destacado la directora de la Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Begoña Mercadal, que ha viajado a la World Travel Market de Londres estos días.

La responsable de la promoción turística de la isla ha explicado en los micrófonos de Onda Cero que la cultura ha hecho subir un 20% los visitantes británicos en la isla. Lo ha dicho en una entrevista concedida a Patricias Segura, enviada especial de Onda Cero Illes Balears a la feria turística de Londres.

Por ello, el consell de Menorca activará un programa de actividades a partir del 7 de abril para que las galerías ofrezcan todo tipo de actividades a visitantes y residentes en el arranque de la temporada. Además, Foment del Turisme de Menorca tiene claro que la desestacionalización turística y la diversificación de la oferta también pasan por las actividades deportivas.

Recordemos que a pesar del descenso de turistas británicos este año en Baleares, este segmento sigue siendo el principal mercado emisor de turistas en Menorca. La delegación balear se vuelve de la WTM con un mensaje, el de la "contención" en un año "bueno" para el turismo.