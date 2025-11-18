Melià marca el camino y contrata a migrantes ex tutelados en Canarias

En pleno debate sobre la migración y endurecimiento generalizado de las políticas de inmigración conocemos iniciativas privadas que integran y buscan un futuro laboral para las personas que llegan a nuestras costas de manera irregular. Mientras aquí el Consell de Mallorca anuncia la apertura de 16 plazas de primera acogida de menores extranjeros no acompañados en el antiguo cuartel militar de Son Tous para dentro de dos meses y el Consell de Menorca pide activar Frontex para hacer frente a la inmigración irregular, hay empresas privadas que abren el camino a la integración e inserción laboral.

Es el caso de la hotelera mallorquina Melià Hotels International. Ante la falta de mano de obra y ampliación de la temporada, la cadena ha sido pionera en la incorporación de menores migrantes ex tutelados en Canarias. Meliá se ha sumado a la iniciativa del Gobierno de Canarias, el programa Urdimbre, que le ha permitido incorporar 46 jóvenes en las áreas de cocina, sala, limpieza y mantenimiento, tal y como explica en los micrófonos del programa 'Más de uno Illes Balears' el director del Hotel Paradisus Fuerteventura, Lucas Torán, al frente del establecimiento hotelero de acogida.

El hotel, en base al acuerdo firmado con el gobierno canario que tiene atender a más de 6.000 menores extranjeros no acompañados en la comunidad, les ofrece formación, empleo y alojamiento, facilitando su transición a la vida adulta. En palabras de este directivo, se trata de una iniciativa que "merece la pena" y da esperanza, además de abrir el camino a otras empresas.

El hotel Paradisus Fuerteventura es el primero, pero hay más que se han puesto en contacto con la cadena, según su director Lucas Torán, para conocer el resultado del programa al que se ha sumado Melià. Recordemos que el consejero delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer Jaume, se mostraba encantado con esta "maravillosa iniciativa" que es "la mejor forma de integración posible".