CONTENIDO PATROCINADO

Meliá Hotels International y Falcon's Beyond abren el primer parque temático del Caribe en un resort de lujo

Meliá Hotels International y Falcon's Beyond inauguran 'Falcon's Resort by Meliá, All Suites Punta Cana', trasladando el concepto de resortainment al Caribe y combinando los servicios de un complejo hotelero de lujo con un entretenimiento extraordinario

Contenido patrocinado