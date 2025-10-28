Médicos que atendieron al bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo pensaban que nació vivo

El doctor que estaba de guardia de Pediatría y una médica de Urgencias del Hospital de Llevant, hasta donde la policía local llevó al bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, consideran que la criatura nació viva, aunque por las circunstancias del parto y el tiempo transcurrido entre el rescate del contenedor y la llegada al centro hospitalario pudiera haber llegado sin signos de vida.

Ha sido en la segunda sesión del juicio con jurado que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

El facultativo, por su parte, ha explicado que al incorporarse al equipo que estaba reanimando a la criatura apreció algún "indicio de vida", aunque ha admitido que el feto, de unas 22 o 26 semanas, tenía "muy pocas probabilidades de viabilidad" y más en las condiciones en las que habría venido al mundo y las características del hospital. El médico, en todo caso, ha admitido que cuando lo vio no apreció signos vitales y ha dudado de los valores que arrojó el oxímetro.

La posibilidad de que el bebé naciera vivo o muerto ha vuelto a centrar gran parte de los interrogatorios de las partes a los testigos. El pediatra, en este sentido, ha señalado a preguntas de la fiscal Antonia Ruiz que el hecho de que la autopsia revelara la presencia de hemorragias apoya la tesis de que la criatura pudiera haber nacido con vida. Según ha apuntado, si hubiera estado muerto al nacer, no habría presentado hemorragias.

En su interrogatorio, el letrado de la defensa de la madre, Miquel Arbona, ha tratado de llamar la atención sobre algunas posibles incongruencias o cambios de opinión respecto a la declaración en sede judicial de este médico respecto a la viabilidad del feto. "¿Por qué cambia de opinión?", ha preguntado el letrado. "No estoy cambiando de opinión", ha respondido el médico.

El testigo ha reconocido que el calor que desprendía el cuerpo del bebé podía deberse a los paños calientes que le habían aplicado antes de su llegada. El médico sin embargo ha mantenido, volviendo de nuevo a la declaración judicial, que "infería que el bebé nació muerto".

En términos parecidos a su compañero, la médico de Urgencias ha apuntado a la posibilidad de que el bebé naciera vivo, situación diferente a que el feto fuera o no viable. La facultativa ha apuntado que "médicamente" había signos de vida. Ninguno de los profesionales ha podido, en realidad, pronunciarse de manera concluyente respecto a si la bebé nació viva o muerta.

Durante la sesión de este martes, ha declarado como testigo un enfermero que ha recordado que el monitor de seguimiento mostraba latidos, aunque ha admitido que podían deberse a las maniobras de reanimación. "No soy quién para decir si estaba vivo o muerto", ha matizado.

La ginecóloga que atendió a la acusada días antes de los hechos por unos desarreglos menstruales y que le reveló que estaba embarazada ha apuntado, sin embargo, que su impresión "subjetiva" es que sí que era consciente de su estado gestante. La especialista ha indicado que en base a la exploración que se le hizo en urgencias --se le dio cita de Obstetricia para unos días más tarde-- el feto estaba bien.

La facultativa ha añadido, a preguntas de la defensa de la madre, que la infección que presentaba en el líquido amniótico y que se constató más tarde puede desembocar, si se agudiza, en un aborto.

DEFIENDEN LA TESIS DEL ABORTO NATURAL

Tras esta declaración, forenses que realizaron un informe posterior creen que esta alta fue "imprudente" y que se podría hablar de una "negligencia". "El ingreso era obligado", ha declarado uno de ellos, que ha insistido en que había problemas fetales y que a raíz de los hechos la madre podría haber muerto.

Estos forenses, tras analizar los informes médicos creen que se trató de un aborto natural, provocado por el propio cuerpo de la madre que ya estaba sufriendo por el feto. Según ha apuntado, si se hubiera quedado ingresada, aunque el aborto se hubiera producido igualmente el sufrimiento hubiera sido menor.

A su juicio, analizando los informes, la criatura presentaba un desarrollo incompatible con la vida y ha hablado de "sufrimiento fetal", entre otras razones, por falta de oxígeno. "En el mejor de los casos hubiera nacido con muerte cerebral", ha apuntado uno de ellos insistiendo en la hipótesis del aborto. Según han añadido, los valores que arrojó el oxímetro podrían ser valores residuales.

Por otra parte, un testigo no se ha presentado asegurando que no quiere declarar de ninguna de las maneras porque ha recibido amenazas.

La expareja de la madre también ha declarado en la sesión de este martes y ha explicado que días antes de los hechos le pidió poder quedarse en su casa y que el día de los hechos la volvió encontrar "muy mal". Se ofreció para llevarla al hospital, a lo que ella se opuso. El hombre ha reconocido que la mujer le dijo que había tenido un aborto y que había arrojado el feto a un contenedor. Más tarde dijo que quería hablar con un abogado para explicar lo que había sucedido.

PIDEN PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

El juicio sigue en la Audiencia Provincial a lo largo de la semana y la declaración de los acusados, que han pedido ser interrogados en último lugar, se espera para el viernes.