Los médicos de Baleares se suman a la jornada de huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco.

Los médicos y facultativos de Baleares se sumarán este viernes, 3 de octubre, a la segunda jornada de huelga convocada a nivel nacional para mostrar una vez más su rechazo al borrador del Estatuto Marco y reclamar una norma propia.

La huelga, según ha señalado el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en un comunicado, se mantiene tras la "decepcionante" reunión en Madrid y la "ausencia total de voluntad negociadora" del Ministerio de Sanidad.

De este modo, la huelga médica comenzará este viernes a las 08.00 horas y contará también con concentraciones en Mallorca, Menorca e Ibiza. En concreto, en la Delegación del Gobierno en Palma (12.00 horas), en el Hospital Mateu Orfila (08.30 horas) y en el Hospital Can Misses (12.00 horas).

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), de la que Simebal es miembro, y el Sindicato Médico Andaluz (SAM) han impulsado esta huelga que será secundada por médicos y facultativos de todo el país, lo que representa, han subrayado, un "hecho histórico".

Desde Simebal han apuntado que en las Islas cuentan con el apoyo del Colegio de Médicos de Baleares (Comib) y que su presidente, Carles Recasens, estará presente en la concentración del viernes.

A su parecer, el borrador del Estatuto Marco no reconoce la singularidad ni la responsabilidad de la profesión médica, no respeta los descansos ni limita las jornadas maratonianas y rechaza el estatuto propio para médicos y facultativos, presentado hace 15 días por CESM y SMA.