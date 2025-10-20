Matthias Kühn se niega a declarar

El empresario Matthias Kühn se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juzgado de Palma que le investiga por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Kühn ha acudido a los juzgados de vía Alemania poco antes de las 09.15 horas --estaba citado a las 09.30 horas-- y ha abandonado las dependencias judiciales poco antes de las 10.00 horas después de no declarar ante la jueza.

Lo mismo han hecho sus hijos, también investigados. La jueza ha citado para este martes a otros investigados, entre ellos el letrado Jorge Sáenz de Baranda, mano derecha del empresario.

Kühn, sus hijos y el resto de citados están siendo investigados por presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la recalificación de Muleta II, por la que recibieron una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos.

Kühn ha justificado su silencio asegurando que ha aportado a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, a su parecer, evidencia el carácter "sesgado, por unidireccional y parcial", de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Desde este punto de vista, no habría nada más que el empresario pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario, por su parte, ha sostenido siempre que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y en los que el empresario cesó como administrador por lo que no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal.

Nunca han intentado ocultar información

El empresario insiste en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial ha intentado nunca ocultar la indemnización de Muleta ni impedir que la Agencia Tributaria pudiera cobrar sus deudas con cargo a esa indemnización. Al contrario, apunta que en el año 2018, los abogados y asesores del Grupo Kühn ofrecieron por escrito a la Agencia Tributaria esa indemnización como garantía de todas las deudas del grupo y la Agencia Tributaria lo rechazó.

En relación a la venta de las participaciones de Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, dice que fue autorizada judicialmente y la Agencia Tributaria optó por no recurrir la autorización, dejando que ganara firmeza. Pese a ello, lamenta Kühn que se pretenda sostener ahora que esa operación es constitutiva de delito.

Matthias Kühn ha venido manteniendo que nunca ha ocultado ser el titular último de las sociedades de su grupo y que se ha acreditado documentalmente que la Agencia Tributaria estuvo siempre informada de ello.

De hecho, ha indicado que la semana pasada se presentó un escrito relativo a una de las sociedades del grupo donde se evidencia el "torcido proceder" de la AEAT y se denuncia que la Agencia Tributaria conocía al menos desde el año 2009 que Kühn era el titular de esa sociedad, pese a que ahora sostiene que esa circunstancia se le ocultó y que solo la ha conocido a raíz de las últimas investigaciones.

Kühn insiste en que Hacienda viene ocultando, de modo sistemático, documentos e información relevante al Juzgado y está "instrumentalizando un procedimiento final con fines puramente recaudatorios.