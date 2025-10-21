ENTREVISTAS

Mateu Oliver: "El almacén militar proyectado en Sont Sant Joan es una construcción segura"

El decano del colegio de ingenieros industriales de Baleares, valora el proyecto del Ministerio de Defensa de construir un almacén de bombas, explosivos y armamento nuclear como algo positivo para nuestra seguridad y quiere aclarar que es un proyecto seguro para la ciudadanía.

Redacción

Palma |

Este fin de semana el aeropuerto de Palma ha sido noticia por un Dron que obligó interrumpir la actividad. Pero la semana pasada lo fue al saltar la noticia de que Defensa ha proyectado construir un almacén de explosivos, bombas y misiles en la base áerea de Son Sant Joan. Un almacén con capacidad para 75 toneladas que sin duda ha generado mucha desconfianza y preocupación en los vecinos de la zona.

En declaraciones a Onda Cero, Mateu Oliver, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, ha señalado que hay una diferencia técnica y tecnológica muy grande con los antiguos polvorines y ha querido aclarar que este tipo de instalaciones son seguras.

PP y Més se lamentaban de que no se ha facilitado mucha información al respecto, Oliver, ha subrayado que normalmente este tipo de proyectos son mucho más secretos, por su naturaleza militar.

Una vez puesto en marcha el proyecto, debería estar finalizado en el plazo de un año.

