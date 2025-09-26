VIVIENDA

Mateo recalca que hay "testimonios" del pago de alquileres en las infraviviendas de Manacor

Así ha contestado a las preguntas de los medios sobre las afirmaciones de uno de los dueños de este solar, en las que negaba el cobro de estas rentas y aseguraba que los habitantes de estas chabolas eran okupas

Europa Press

Palma |

El conseller de vivienda, José Luis Mateo, durante una sesión plenaria, en el Parlament
El conseller de vivienda, José Luis Mateo, durante una sesión plenaria, en el Parlament | Isaac Buj - Europa Press

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha aseverado que hay "testimonios" de habitantes de las infraviviendas de Manacor que certifican el pago de alquileres al copropietario de los terrenos.

Así ha contestado a las preguntas de los medios sobre las afirmaciones de uno de los dueños de este solar, en las que negaba el cobro de estas rentas y aseguraba que los habitantes de estas chabolas eran okupas.

Mateo ha resaltado que la sanción a los propietarios del terreno está en "una fase inicial" de instrucción en la que se produjo una inspección por parte de la Policía Nacional, junto con técnicos de la Conselleria.

De este modo, ha indicado que "no van a entrar" en esta disputa y dejará que el expediente sancionador siga su camino y ha indicado que las distintas medidas de la Conselleria están enfocadas a "evitar esta problemática".

"No solo se habla de la vulnerabilidad de estas personas que están en una situación límite, sino de personas que encima se aprovechan y esto es muy grave", ha subrayado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer