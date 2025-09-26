Mateo recalca que hay "testimonios" del pago de alquileres en las infraviviendas de Manacor

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha aseverado que hay "testimonios" de habitantes de las infraviviendas de Manacor que certifican el pago de alquileres al copropietario de los terrenos.

Así ha contestado a las preguntas de los medios sobre las afirmaciones de uno de los dueños de este solar, en las que negaba el cobro de estas rentas y aseguraba que los habitantes de estas chabolas eran okupas.

Mateo ha resaltado que la sanción a los propietarios del terreno está en "una fase inicial" de instrucción en la que se produjo una inspección por parte de la Policía Nacional, junto con técnicos de la Conselleria.

De este modo, ha indicado que "no van a entrar" en esta disputa y dejará que el expediente sancionador siga su camino y ha indicado que las distintas medidas de la Conselleria están enfocadas a "evitar esta problemática".

"No solo se habla de la vulnerabilidad de estas personas que están en una situación límite, sino de personas que encima se aprovechan y esto es muy grave", ha subrayado.