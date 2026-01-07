Mateo avanza en Onda Cero que el límite de precio para acceder a las ayudas del alquiler podría ampliarse a 1.200€

El Govern prevé iniciar este mismo año las obras de 48 promociones de vivienda pública en las islas. El objetivo de la Conselleria de Vivienda es que "el 90% de estos proyectos pueda comenzar a construirse a lo largo de 2026". Se trata de promociones incluidas dentro del plan del Ejecutivo autonómico, que contempla más de mil viviendas públicas en Baleares y una inversión de 230 millones de euros. Así lo ha explicado este miércoles en 'Más de Uno Mallorca' el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Por otro lado, el conseller de Vivienda ha anunciado que Baleares podría ampliar hasta 1.200 euros mensuales el precio máximo del alquiler para poder acceder a las ayudas públicas, cuyos fondos provienen del Gobierno central y cuyo límite actualmente está fijado en 900 euros. A pesar de ello, Mateo ha matizado que "la cifra aún no es definitiva", ya que el nuevo Plan Estatal de Vivienda todavía no está cerrado.

Durante este mes de enero, la Conselleria intensificará la promoción del programa ‘Alquiler Seguro’, al que, por el momento, se han adherido 70 viviendas. Un programa que, además, incorporará algunos cambios con el objetivo de "reducir la burocracia y facilitar la adhesión de más propietarios", según ha defendido Mateo en Onda Cero.

En materia de transporte, el conseller ha confirmado que antes de finalizar 2025 Baleares recibió los 40 millones de euros procedentes del Gobierno central, destinados a financiar la gratuidad del transporte público el año pasado.