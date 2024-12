Martínez exige que la subvención de la gratuidad cubra todo el coste: "La EMT no sale gratis a los palmesanos"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que luchará y exigirá que la subvención del Gobierno central para la gratuidad del transporte público cubra la totalidad del coste.

"El transporte público no sale gratis a los palmesanos", ha dicho este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha recordado que el Ayuntamiento de Palma mantendrá la gratuidad de la EMT durante 2025 a pesar de considerar que la partida asignada es "insuficiente".

Según el alcalde, los ciudadanos de Palma pagan el transporte público lo usen o no y han perdido en dos años de gratuidad unos 15 millones de euros. "Si el coste del servicio público gratuito no son 18 millones --que es lo que destina el Estado-- y son 15 o 30 millones no permitiremos que los ciudadanos paguen ni un euro", ha reivindicado.

Igualmente, ha subrayado que el compromiso de su equipo de gobierno es recuperar líneas y frecuencias para consolidar un transporte público de calidad, una cuestión que reclamará al Gobierno, considerando que para ofrecer un transporte público gratuito, primero tiene que ser de calidad.

El alcalde ha señalado que el año pasado se registraron 52 millones de pasajeros y que este 2024 finalizará con 60 millones de pasajeros.

Por otro lado, ha hecho referencia a posibles peticiones de la Comisión Europea sobre la no distinción entre residentes y no residentes si son europeos en los descuentos en el transporte. "¿Quién pagará los 20 millones que costarán los no residentes que usan el transporte público?", ha preguntado, a la vez que ha cuestionado si el Gobierno central quiere subvencionar el transporte a los turistas.