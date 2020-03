Marilyn Manson es el último artista confirmado por el 'Mallorca Live Festival' para su quinta edición

Marilyn Manson ha sido el último artista que ha sido confirmado por 'Mallorca Live Festival' y será el cabeza de cartel del 15 mayo, uno de los tres días --14, 15 y 16 de mayo-- en los que tendrá lugar el festival, que tendrá como emisora oficial a EUROPA FM.

Según ha informado la organización, se espera que el artista presente algunas canciones de su "inminente" nuevo disco. Además, ha confiado en que no falten en su repertorio canciones como son 'The Beautiful People', 'The Dope Show' o 'This is The New Shit'.

Con todo, Manson se suma a otros artistas ya confirmados como Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs, Crystal Fighters, Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest, Temples, entre otros, cerrando la programación "más internacional" de la quinta edición del 'Mallorca Live Festival'.

ARTISTAS NACIONALES Y BALEARES

Por otro lado, la organización del 'Mallorca Live Festival' ha confirmado este martes otros nombres de artistas, en este caso de la escena nacional y balear. Los últimos artistas nacionales confirmados han sido Belako, Colectivo Panamera o Bronquio; mientras que se ha anunciado a Sofía Capital, David Van Bylen, Xavibo, The Indian Summer y Flordhiguera, en el ámbito local.

Al respecto, ha explicado su apuesta por "fortalecer" el talento local de las islas y ha anunciado que se entregará un premio especial entre todos los participantes del 'Concurso Pop Rock' organizado por el Ayuntamiento de Palma.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Por su parte, el director del 'Mallorca Live Festival', Álvaro Martínez, ha explicado que "este año se ha querido seguir creciendo, sobre todo, en mejorar la experiencia y los servicios tanto dentro como fuera del recinto".

Mientras que, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha ratificado la apuesta del Ayuntamiento por la "calidad" de Magaluf como destino con las diferentes medidas que se están llevando a cabo.

Un año más la cita se celebrará en el Antiguo Aquapark de Calvià, los días 14, 15 y 16 de mayo de 2020.