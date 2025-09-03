Marga Prohens en Onda Cero: "El dinero de la quita de deuda es ficticio y no me creo a Pedro Sánchez"

Este miércoles, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pasado por los micrófonos del programa especial 'Más de Uno Illes Balears', con motivo del arranque del curso político. En una entrevista concedida a Onda Cero, la líder balear ha asegurado que no se cree que el Gobierno Central vaya a aprobar la condonación de la deuda, por "falta de apoyos en el Congreso de los Diputados".

"Este dinero no va a poder servir para aumentar el gasto presupuestario. No voy a hablar de futuribles con un personaje como Pedro Sánchez porque no me lo creo. No voy a entrar en este juego de trilerismo", ha insistido. El anteproyecto, que supondría una quita de 1.741 millones de euros, es "dinero ficticio", según la presidenta balear. Prohens ha aprovechado para pedirle al presidente del Gobierno que envíe al Govern "un borrador del nuevo sistema de financiación porque no puede ser que las Islas Baleares seamos la segunda Comunidad en aportar y de las últimas en recibir".

Además, Marga Prohens ha acusado al Gobierno de oportunismo en el anuncio de la condonación de deuda, coincidiendo con la reunión este martes del líder socialista catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas. Preguntada por la relación entre Gobierno Central y Autonómico, que cada vez es más tensa y distante, Marga Prohens ha sido clara: "No me gusta que me engañen y que engañen a los ciudadanos de Baleares".

Respecto a la temporada alta, la presidenta ha asegurado que es una buena noticia que "la contención sea una realidad en los meses de temporada alta". En sus palabras, durante el mes de julio "hemos crecido poco en llegadas de turistas porque se está consolidando el alargamiento de la temporada".