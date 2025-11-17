Marcos Ferragut (ACOIPAM): "Al Marítimo de Palma no hay que tratarlo como una calle más"

Lo advirtió antes de que comenzaran las obras y así ha sido al terminar la macro-obra del Paseo Marítimo de Palma: "la muerte prematura" de la principal vía de conexión de la capital balear después de un proyecto que elimina más de 1.000 plazas de parking. Al menos, es la convicción que tiene la práctica totalidad de los empresarios que regenta un negocio en el Paseo Marítimo de Palma.

Una vez terminadas las obras, las críticas no cesan. En opinión de la asociación de comerciantes e industriales del Paseo Marítimo de Palma la ACOIPAM, la eliminación de 1.200 plazas de aparcamiento "sin alternativa" ha hundido la facturación de los negocios, después del fiasco de la pandemia. "Sin apenas poder levantar cabeza, el anterior equipo de gobierno y la APB firmaron el proyecto de obras", recuerda el director del auditorium de Palma, Marcos Ferragut, que hoy visita Onda Cero en calidad de vicepresidente de la asociación.

Éste es el resultado del "nuevo paseo marítimo" de la capital balear Palma, inaugurado hace una semana por una comitiva formada por las máximas autoridades locales y regionales, y acompañadas por el ministro de Transportes Óscar Puente. "Es la única vía y gran proyecto sin aparcamientos, el nuevo recinto ferial de Palma contará con 700 plazas de párking", recuerda Ferragut.

El también director del Auditorium de Palma pide actuar con urgencia para evitar el desastre absoluto para los empresarios que sustentan a más de 1.000 familias con 70 negocios en la principal arteria de la ciudad, por lo que "el marítimo no hay que tratarlo como una calle más", argumenta Ferragut, "es la tarjeta de visita de la ciudad y de la isla", según cuenta en esta entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' una semana después de la última inauguración por parte de las autoridades, y un día después de la marcha solidaria organizada por la Autoridad Portuaria de Baleares APB.

Para el vicepresidente de ACOIPAM, "no hay ningún paseo marítimo reformado en España sin plazas de párking", por lo que desde la asociación exigen "una solución" que puede pasar por la licitación de un párking con el máximo de plazas en el Muelle de las Golondrinas. Urge, por tanto, habilitar más aparcamiento por el "perfil de público" del paseo marítimo de Palma. Marcos Ferragut, por cierto, sentencia que si "hay vida" ahora mismo en la zona es gracias a la actividad del Auditorium de Palma que revitaliza el paseo: "Un fin de semana sin espectáculos en el Auditorium de Palma baja la facturación hasta un 80% en los negocios complementarios".