Manuel Pavón: "Que el Gobierno mande policías, que hacen falta, pero no para detener a políticos"

LEER MÁS Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda'. En una entrevista concedida a Onda Cero, ha respondido a las palabras del Gobierno central, que ha advertido que habrá consecuencias, incluso policiales, para aquellas Comunidades Autónomas que no cumplan con el decreto de reparto de menores migrantes no acompañados, en referencia a las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres.

"Que manden policías, que hacen falta policías, pero no para detener políticos, sino para dar protección a las víctimas de violencia de género, para controlar nuestras fronteras y nuestras calles, y para dar un servicio de calidad a la ciudadanía", ha defendido Pavón en Onda Cero. "Para eso hacen falta policías, ya que es lo que reclaman los sindicatos policiales, y no para venir a detener políticos, o no sé cuáles son sus intenciones", ha asegurado.

Respecto a la previsiones para lo que queda de 2025 sobre los flujos migratorios y la llegada de pateras, Pavón ha asegurado que "la tendencia es clara". "En 2016 entraron 20 personas a nuestras costas y en lo que llevamos de año más de 5.000", ha confirmado. En este sentido, Pavón ha destacado que la ruta con Argelia ha crecido más de un 78%. "Todo indica que este año llegaremos a las 11.000 personas que lleguen de forma irregular", ha avanzado en una entrevista en esta radio.