La manifestación del viernes en Palma contra el cierre de la hostelería será motorizada

La manifestación del próximo viernes contra el cierre de la hostelería en Baleares será motorizada, según han informado este martes los organizadores, que han afirmado que no se hacen responsables de quienes vayan a pie.

Así lo han expresado el promotor de #YoteApoyo -el movimiento surgido para protestar contra el cierre de la hostelería-, Víctor Sánchez, y el convocante de la manifestación de este viernes, Ángel Galeote, en una rueda de prensa.

Sánchez ha dicho que desde Delegación le han advertido de las "graves consecuencias" de llevar a cabo la concentración sin autorización. "La gente, aunque yo dijera que no, van a salir a la calle el viernes. Conocedores de que esto no se podía parar me han ofrecido la posibilidad de hacerlo de un modo legal para que yo tenga los menores problemas posibles", ha declarado.

Así, ha señalado que "la única posibilidad de que autoricen" la protesta es "con todo el mundo montado en sus vehículos". "Hacerlo de un modo legal, hacer nuestra manifestación pero a su manera", ha apostillado.

Los organizadores han anticipado que prevén que la protesta vuelva a ser masiva y ha insistido en que no pueden "controlar" a todos los asistentes, ya que suponen que habrá "una gran masa social a pie".

"Atenderemos al itinerario y las condiciones que nos marquen la Delegación y las fuerzas de seguridad. Todo lo que pase fuera de este recorrido no será nuestra responsabilidad, ya que este tipo de manifestacion a pie nos la han denegado por segunda vez", ha indicado.

En los próximos días la organización informará del recorrido.

Sánchez ha anticipado que habrá más de 100 voluntarios que velarán para que se mantengan las medidas de seguridad. Los organizadores han pedido seguir las indicaciones sanitarias y las "medidas que hay que cumplir a rajatabla".

"Sé que me enfrento a una sanción importante, pero esto ya es imparable y alguien tiene que dar la cara", ha dicho Sánchez.

Por su parte, Galeote ha acusado a las autoridades de "amenazar con multas desorbitadas" y ha acusado al Govern de "hacer de la política un negocio muy lucrativo". "No necesitamos a Blancanieves con sus 209 enanitos", ha dicho, en referencia a los altos cargos del Ejecutivo.

"El viernes dejaremos claro que se acabó vivir como esclavos de un sistema que acabará con nosotros. Somos la única generación que puede acabar con esto, nuestros hijos ya están adoctrinados y son la carne de cañón para sus planes. Se escudan en el COVID-19 para sus oscuros fines y estamos hartos. Somos la 'Resistencia balear'", ha declarado Galeote, que ha exigido la dimisión de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Para "desvincularse de opiniones vertidas en redes sociales", los promotores del movimiento han creado la plataforma 'Resistencia balear' para comunicar sus acciones.