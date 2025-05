La mallorquina Daniela Blasco defiende en Onda Cero la actuación de Melody

A esta hora ya sabrán que España representada por la cantante Melody quedó antepenúltima el sábado en la final de Eurovisión, por lo que es interesante escuchar a los que compartieron escenario y podio con Melody. Fue el caso de la mallorquina Daniela Blasco, que se quedó a un punto de representar a nuestro país en el concurso televisado.

Daniela Blasco (Palma, 2005) demostró deportividad y profesionalidad al perder por poco en la final del festival alicantino, pero este lunes, después de seguir la final de Eurovisión con "Esa diva", Blasco muestra su estupefacción: "Melody se merecía quedar en un buen puesto", asegura la joven mallorquina que alaba su actuación "impecable" y voz en directo.

Quizás Daniela no fuera a Eurovisión por suerte o cosas del destino, pero está claro que ahora su prometedora carrera musical no se verá truncada por un mal resultado en el concurso más seguido, a la vez que polémico, en Europa. "No quiero entrar en otros temas", resume Daniela preguntada por la politización del espectáculo 'eurovisivo'. Lo suyo es la música, "entrenar duro" para combinar danza y baile, y sacar un nuevo álbum.

Y es que la vocación por la música y el baile de Daniela Blasco empezó de pequeñita, cuando con apenas ocho años y empezó a bailar. Fue a formarse a Estados Unidos y consiguió ser bailarina de Justin Bieber con tan solo doce años. Según Daniela, no fue "consciente" del éxito que supuso ese inicio de carrera.

Muchos ven en la joven Daniela Blasco un futuro prometedor, porque su carrera musical va "como un cohete", según dicen en su entorno. Ella lo que dice es que hace la música que "le gusta" y con la que ha crecido. Hoy esta artista mallorquina que acaba de cumplir 20 años de edad y empezó a bailar a los ocho, nos dedica unos minutos para explicar cómo se siente y el momento profesional que atrviesta en esta entrevista emitida en el programa 'Más de uno Mallorca'.