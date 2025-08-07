El Mallorca vence al Poblense en la 53 edición del Trofeu de s'Agricultura con goles de Prats y Asano

El RCD Mallorca se ha impuesto por 0-2 a la UD Poblense en la 53 edición del Trofeo de s'Agricultura, disputado ante un millar de espectadores. El equipo de Jagoba Arrasate salió con un once que incluía a jugadores como Abdón Prats, Antonio Raíllo y Sergi Darder, y desde el inicio mostró su dominio del balón y el control del juego. La primera mitad se caracterizó por una larga posesión del conjunto bermellón, que encontró premio a los 20 minutos.

El primer gol llegó gracias a la perspicacia de Abdón Prats, quien, tras un disparo de Sergi Darder que se estrelló en la madera, se mostró atento para cazar el rechace y anotar a puerta vacía. A pesar de los intentos del Poblense por aproximarse a la portería rival, la defensa mallorquinista se mantuvo firme. El marcador no se volvió a mover antes del descanso, y el partido llegó al entretiempo con una victoria parcial del Mallorca.

En la segunda mitad, ambos equipos realizaron numerosos cambios. Por parte del RCD Mallorca, entraron jugadores como Pablo Torre, Martin Valjent, Vedat Muriqi y Takuma Asano, entre otros, que refrescaron el equipo y le dieron un nuevo impulso. El conjunto visitante mantuvo su dominio, creando varias ocasiones claras de gol. Samuel Costa, por ejemplo, tuvo una oportunidad en el minuto 71 tras una jugada de Domenech.

A pesar de los intentos del Poblense por buscar el empate con lanzamientos de larga distancia, el Mallorca sentenció el partido en los minutos finales. En el minuto 88, y tras un saque de esquina botado por Pablo Torre, Takuma Asano remató al fondo de la red un balón que previamente había rozado Valjent, poniendo el 0-2 definitivo en el marcador.

Con esta victoria, el RCD Mallorca se adjudicó la 53 edición del Trofeo de s'Agricultura, en un partido que sirvió para que el equipo de Arrasate continuase con su puesta a punto de cara a la próxima temporada. La afluencia de un millar de aficionados en el Polideportivo Municipal de Sa Pobla proporcionó un buen ambiente para la celebración del encuentro, que se desarrolló en una tarde de verano con temperaturas que rondaron los 30 grados.