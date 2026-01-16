Mallorca da el `sus´ a las fiestas de Sant Antoni

Mallorca ya vive el ambiente de Sant Antoni. A primera hora de esta mañana todas las miradas se han puesto en Artà, el primer municipio de la isla en iniciar las celebraciones en honor al santo.

A las 9:00 horas en punto, els dimonis han salido de la Casa del Trull para protagonizar el primer baile, rodeados de centenares de personas que aguardaban con impaciencia el inicio de una de las tradiciones más arraigadas de la isla.

Los dimonis inician así el acapte por las calles de Artà, una ruta festiva que se prolongará hasta bien entrada la tarde, acompañada de música y gloses.

Celebraciones por toda Mallorca

Las celebraciones se extienden hoy por numerosos municipios. En Muro, ya ha comenzado la ronda de dimonis. Por la tarde, a las 17h, tendrá lugar el "encalçadimonis" para ir a buscar a Sant Antoni. A las 20h el Saig Major dará inicio a la Revetla, y a las 20:15h bailarán els dimonis de los Tres Tombs y Sant Antoni, como previa del encendido de los foguerons previsto para las 20:45 horas, mientras que en Pollença se adelanta a las 18:00 horas, con el concurso de foguerons y su posterior encendido a las nueve de la noche.

En Sa Pobla, uno de los epicentros de Sant Antoni, los dimonis saldrán a las 14:30 horas. A las 20h comenzarán las Completes, seguido del tradicional baile de dimonis acompañados de cantadora, "caparrots", junto con la banda de música y el espectáculo pirotécnico, el piromusical. La jornada se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Manacor también mantiene una de las programaciones más completas de Sant Antoni. Hoy a las 14:15h tendrá lugar la salida dels dimonis de Cas Baciner, seguida del toque de campanas. Este año el programa de fiestas se ha modificado en señal de duelo por el fallecimiento de un joven de 18 años, miembro de la banda municipal, tras el derrumbe de una vivienda. La banda ha decidido que el recorrido previsto para las 19:00 horas se realice en silencio, acompañado únicamente por el redoble de tambores hasta la iglesia dels Dolors.