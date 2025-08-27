Mallorca seguirá este miércoles en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados

Buena parte de Mallorca seguirá este miércoles en aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 37 grados centígrados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo en el interior, el norte, el nordeste, el levante y la zona de la Serra de Tramuntana entre las 12.00 y las 19.00 horas. Aunque se esperaba que Menorca también estuviera en aviso amarillo finalmente ha sido desactivado.

Emergencias 112 de Baleares mantiene el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por altas temperaturas en Mallorca.

Los servicios de emergencias recomiendan evitar el ejercicio físico y la actividad deportiva durante las horas de máxima insolación y el consumo de bebidas alcohólicas y cafeína. También recuerdan de la importancia de no dejar a menores, personas mayores y animales dentro de los coches con las ventanillas bajadas.

Para hacer frente al calor es recomendable buscar la sombra, cubrirse la cabeza y vestir ropa ligera de colores claros, beber mucha agua, comer ligero, cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse protección solar.

El jueves, siempre según la Aemet, se activará el aviso amarillo por lluvias en el interior, el norte, el nordeste y en la Serra de Tramuntana de Mallorca. Se prevé que puedan llover hasta 20 litros por metro cuadrado en el lapso de una hora.