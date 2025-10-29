Mallorca reclama al Gobierno central que inicie la repartición de menores migrantes tutelados por el IMAS

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para instar al Gobierno de España a iniciar el proceso de repatriación de los menores migrantes no acompañados tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

En la carta, enviada este miércoles, se solicita que el Ministerio informe del estado de tramitación de los informes sobre las circunstancias familiares de cada menor y de los pasos previstos para su retorno al país de origen.

Según han explicado, el Consell de Mallorca, como institución competente en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, asume actualmente la tutela de 460 menores extranjeros, una cifra que supone una sobrecarga superior al 1.000 por ciento respecto a la capacidad prevista de la red insular de acogida.

Esta situación ha obligado, en los últimos meses, a recurrir a recursos propios para garantizar una atención digna ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado.

En este contexto, el Consell defiende que la repatriación, tramitada con todas las garantías legales, es una medida que responde al principio del interés superior del menor —que pasa por la reunificación familiar— y permitiría aliviar la presión sobre el sistema de protección insular. Por ello, insta al Gobierno central a iniciar los procesos de repatriación de estos menores a la mayor brevedad posible.

En la carta, Galmés expone también que la red de atención se encuentra completamente saturada y que ya no hay espacios ni profesionales suficientes para seguir atendiendo nuevos casos.

“El delegado del Gobierno nos ha comunicado que el Estado tampoco dispone de instalaciones para cederlas al Consell, y eso hace aún más urgente una solución coordinada”, ha afirmado Galmés.

El presidente del Consell ha subrayado que la repatriación es competencia exclusiva de la Administración del Estado y debe activarse con carácter inmediato. Ha recordado que, pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Argelia, el embajador argelino ha mostrado su disposición a repatriar a siete menores de esta nacionalidad, lo que a su juicio demuestra voluntad de cooperación.

“La situación es insostenible. Mallorca está haciendo un esfuerzo inmenso para proteger a estos menores, pero es el Estado quien debe asumir su responsabilidad y garantizar que se cumpla la ley”, ha declarado Galmés.

“Pedimos al Ministerio del Interior que actúe con urgencia y que nos informe caso por caso del estado de las repatriaciones para restablecer el equilibrio del sistema de protección insular”, ha añadido