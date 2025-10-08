Mallorca previsiblemente cerrará este 2025 con un 10% más de menores migrantes llegados en patera

Mallorca podría cerrar el año con un 10% más de menores migrantes no acompañados, llegados de forma irregular, con respecto a las llegadas de 2024 cuando prácticamente se duplicó el número del año pasado. Actualmente el Consell Insular de Mallorca está tutelando a alrededor de 1.100 niños, de los cuales 463 serían migrantes no acompañados en régimen residencial, según ha adelantado hoy a Onda Cero el conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez.

El también presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, reitera en Onda Cero que la inversión económica anunciada por el Gobierno central para el reparto de menores contemplado en el plan de contingencia migratoria es "totalmente insuficiente", tanto que "no cubre los gastos que genera la ocupación" en las instalaciones del IMAS. "No cubre ni el 50% de los recursos que necesitamos", añade Sánchez en el programa 'Más de uno Mallorca'. También critica Sánchez que los primeros tres menores que llegarían a Baleares están a punto de cumplir la mayoría de edad, "algo que el Gobierno dijo que no pasaría", en sus palabras. Ahora bien, el consell se compromete a "cumplir la ley" porque "no somos una comuniDad rebelde" si el TC y el TS rechazan sus recursos en contra del reparto de menores migrantes de acompañados.

Debido a la "sobreocupación" y a que "Baleares ya recibe más migrantes irregulares que nadie", el conseller también señala que el presupuesto con el que contaba a principio de año era de cuatro millones de euros y se espera terminar el año habiendo invertido 18 millones de euros. Guillermo Sánchez no quiere ni oír hablar de discursos "racistas" contra los migrantes, tras las críticas recibidas por parte de la oposición hoy también en el Parlament, y defiende el recorte de ayudas sociales para evitar el efecto llamada que "ya existe".