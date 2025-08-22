Mallorca y Menorca estarán este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

El interior, norte y levante de Mallorca y Menorca en su totalidad estarán este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ambos avisos estarán activos entre las 12.00 y las 20.00 horas y las precipitaciones podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado.

Baleares será una de las ocho provincias con avisos activos por lluvias, tormentas u oleaje junto a Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Altiplano de Murcia), Albacete (Castilla-La Mancha), Barcelona, Tarragona y Gerona (Cataluña) serán por oleaje.

La Aemet prevé para este viernes un tiempo estable en buena parte del país, aunque se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser localmente fuertes en los litorales de Cataluña de madrugada y, más tarde, en Mallorca y Menorca.

Asimismo, se mantendrán los cielos nubosos en amplias zonas del tercio norte peninsular, y se esperan probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio oriental, con chubascos y tormentas dispersos, que pueden ser localmente fuertes en el interior sudeste.

Además predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, excepto en las islas Canarias, donde se prevén intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco aislado en cumbres. Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sudeste peninsular. También habrá calima alta en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento, excepto en el área mediterránea y Gran Canaria, donde descenderán. Se prevé que se superen los 34ºC en las depresiones del sudoeste y localmente en el Miño y el Segura. Respecto a las mínimas, también irán en aumento en buena parte de la vertiente atlántica, pero descenderán en el alto Ebro y habrá pocos cambios en el resto. Asimismo, no bajarán de 20ºC en el área mediterránea, depresiones del sudoeste y Canarias.

Por último, soplarán moderados los vientos del nordeste en los litorales del noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte. Los vientos serán flojos en el resto, con predominio de la componente norte en la mitad norte peninsular, la oeste en el suroeste y la este en el resto.