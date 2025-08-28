Mallorca y Menorca estarán este jueves en aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves en Mallorca y Menorca el aviso naranja por tormentas y fuertes precipitaciones que podrían descargar en algunos puntos hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, los avisos en todos los casos se activarán a las 10.00 horas y será naranja para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca, y amarillo para el sur de Mallorca, donde se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Menorca y en el norte de Mallorca y la Serra de Tramuntana los avisos estarán vigentes hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado el Índice de Gravedad (IG) 1 del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca.