Mallorca apuesta por "el viajero del futuro" en la World Travel Market de Londres

El Consell de Mallorca participará la próxima semana en la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres, donde presentará una nueva plataforma digital que permite diseñar un viaje ideal, sostenible y personalizado mediante inteligencia artificial (IA). La iniciativa, bajo el lema ‘Mallorca se reinventa’, será presentada por el presidente del Consell, Llorenç Galmés; la vicepresidenta, Antonia Roca; y el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez. El proyecto tiene como objetivo consolidar un nuevo modelo de turismo responsable basado en la convivencia, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

Rodríguez ha destacado que la isla “evoluciona hacia la inteligencia turística, la sostenibilidad y la experiencia personalizada”, subrayando la importancia del mercado británico. “En la WTM vamos a mostrar cómo Mallorca está preparada para adaptarse al viajero del futuro”, ha afirmado. El nuevo ecosistema digital, centrado en la web mallorca.es, contará con un agente de IA que ayudará a los usuarios a planificar su experiencia en la isla, personalizando rutas, actividades y propuestas según sus preferencias.

Paralelamente, el Consell presentará en Londres el proyecto cultural ‘Noves Presències’, que promueve el talento emergente de jóvenes artistas mallorquines. La exposición ‘Dins i més enllà del marc’, comisariada por Beatriz Escudero, se inaugurará el martes, 4 noviembre, a las 18.00 horas en el centro de Londres y mostrará las obras de siete creadores seleccionados por la Accaib. Además, el programa cultural incluirá una demostración de ‘correfoc’ a cargo de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de foc de Baleares, en los Bernie Spain Gardens, junto a la OXO Gallery, entre las 19.00 y las 20.00 horas.

“La exposición artística y la innovación tecnológica que presentamos este año son una muestra clara de que el turismo en Mallorca va mucho más allá del tradicional”, ha señalado la vicepresidenta Roca, destacando la cultura como “una herramienta estratégica para la promoción turística”.

Durante su estancia en Londres, la comitiva del Consell mantendrá reuniones con importantes actores del sector como Turespaña, lastminute.com, eDreams, Voyage Privé y Wanderlust, con el fin de reforzar la estrategia de turismo responsable y sostenible, consolidar el vínculo con el mercado británico y generar nuevas oportunidades de colaboración. En conjunto, Mallorca busca reafirmarse como un destino que combina tecnología, cultura y respeto al entorno, apostando por un modelo turístico que mire al futuro sin perder su identidad.