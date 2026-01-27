Mallorca apuesta por el big data para gestionar el impacto real del turismo en la isla

La saturación turística no ha sido uno de los temas centrales en esta edición de FITUR. Así lo ha señalado el Director general de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca y director insular para la Demanda y la Hospitalidad, Marco Taboas, durante una entrevista en Onda Cero desde la feria turística, donde ha explicado que el foco del debate se ha desplazado hacia la contención, la diversificación de la oferta y la mejora del gasto turístico.

Taboas ha destacado la presentación en la feria de Mallorca PIT, la Plataforma Inteligente de Destinos, un proyecto financiado con fondos europeos y dotado con cerca de cinco millones de euros, que permitirá recopilar y analizar grandes volúmenes de datos para comprender mejor el impacto real del turismo en la isla.

Según ha explicado en una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, la herramienta integrará información sobre tráfico, ocupación de parkings, afluencia a playas o consumo de recursos como el agua, un ámbito en el que ha puesto el acento Marco Taboas: "A veces es fácil decir que en julio y en agosto no tenemos agua porque aumenta la llegada de turistas... Pero no sabemos si esa es la única causa o hay más actores que inciden en la falta de agua en Mallorca. Ahora, gracias al seguimiento del ciclo de agua sabremos cuánta cantidad de agua se pierde por las canalizaciones".

El director de la Fundación Mallorca Turisme ha insistido en que, hasta ahora, el debate sobre la saturación se ha basado en percepciones y datos parciales. Con Mallorca PIT, ha asegurado, se podrá diferenciar claramente entre turistas, visitantes y residentes, y saber quién consume qué recursos, dónde y en qué momentos. "Vamos a utilizar la PIT para entender de verdad dónde está el problema y cuándo hay saturación real, porque muchas veces apuntamos a lo fácil.”

En este sentido, Taboas ha defendido que el objetivo no es dejar de promocionar la isla, sino avanzar hacia un modelo de concienciación, en el que se ponga en valor la cultura local y se explique al visitante que Mallorca “no es un decorado”, sino un territorio habitado durante todo el año.

Finalmente, ha subrayado que los datos que genere la plataforma también estarán a disposición de la ciudadanía, como una herramienta clave para favorecer la transparencia y contribuir a una mayor reconciliación entre residentes y actividad turística.