El mal tiempo provoca algunos retrasos en el aeropuerto de Palma

la jornada de este jueves, en la que se prevé la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de avisos naranja en Mallorca y Menorca por fuertes lluvias y tormentas arranca con algunos retrasos en el aeropuerto de Palma.

Según la información AENA consultada por Europa Press, Son Sant Joan comienza la jornada registrando cas1 20 vuelos retrasados entre salidas y llegadas.

El aeropuerto de Menorca, por su parte, registra cuatro vuelos cancelados entre salidas y llegadas, todos con Barcelona. Ibiza no registra incidencias destacables.

Los retrasos de este jueves se suman a los de ayer, que fueron generalizados a partir del mediodía. Son Sant Joan llegó a acumular, pasadas las 16.30 horas, hasta 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones.

El gestor de navegación Enaire ha señalado en redes sociales que este jueves sigue habiendo previsión de meteorología adversa en la Región Este, por lo que según avance la jornada pueden verse afectadas las operativas de Barcelona y Palma.