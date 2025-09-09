Sociedad

El mal tiempo causa cerca de 240 retrasos y 18 cancelaciones en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza

Los aeropuertos de Mallorca e Ibiza han registrado un número significativo de retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos a causa del mal tiempo, mientras que el de Menorca no ha sufrido incidencias. En total, se han producido cerca de 240 retrasos en Mallorca, 18 cancelaciones en la misma isla y en Ibiza, y 13 desvíos.

Imagen de archivo de retrasos en el Aeropuerto de Palma. | Redacción

El aeropuerto de Mallorca acumula este martes cerca de 240 vuelos con retraso, 18 cancelaciones y 13 desvíos debido al mal tiempo que afecta a Baleares desde la madrugada.

Según la información facilitada por Aena poco antes de las 14.00 horas, de los vuelos que tenían previstos salir de Son Sant Joan hay 122 que van con retraso y cinco que han sido cancelados.

Los que tenían que aterrizar en Palma y acumulan retrasos suman ya 118, mientras que 13 han sido suspendidos. Otros 13 han tenido que ser desviados a otros destinos.

El aeropuerto de Ibiza, aunque en menor medida, también acumula algunas incidencias. No hay retrasos en los vuelos, pero sí se han cancelado 12 vuelos, cinco que tenían que despegar y siete que debían aterrizar en la mayor de las Pitiusas.

El aeropuerto de Menorca por el momento no registra demoras ni cancelaciones, siempre de acuerdo con la información publicada por Aena.

Cabe recordar que la inestabilidad continúa este martes en las Islas, tras las tormentas de la pasada madrugada, y se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y, además, no se descarta que haya granizo.

Las temperaturas máximas de este martes en la comunidad oscilarán los 24 y 26 grados centígrados y podría haber rachas fuertes de viento asociadas a la tormenta.

