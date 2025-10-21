Magdalena Comas (ATA Baleares): "La rectificación del Gobierno sobre las cuotas a autónomos es un avance, pero falta protección social"

Magdalena Comas, la nueva presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos Islas Baleares (ATA Baleares) ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda'. ATA Baleares califica de "avance" la rectificación del Gobierno sobre la subida de las cuotas a autónomos -que finalmente pretende congelar en 2026 a aquellos que ganan menos de 1.167 euros al mes y subir entre 2,9 y 14,75 euros al resto- aunque considera que debe ir acompañada de una "mejor protección social para los autónomos".

Entre las medidas que propone ATA están el derecho de lactancia y el subsidio de 52 años. Así lo ha defendido en Onda Cero Magdalena Comas, la nueva presidenta de ATA Baleares, que además ha asegurado que "44.000 autónomos de las islas se podrán beneficiar de la congelación de las cuotas", en un archipiélago en el que el tejido empresarial se ve afectado especialmente "por la estacionalidad".

Además, Magdalena Comas ha insistido en que en Baleares el crecimiento de autónomas, que se sitúa en un 1%, supera al de autónomos, un 0,6%. Una "buena noticia", en sus palabras, que se explica, en parte, por la ayuda del Govern de Cuota Cero para nuevos autónomos.