Magaluf luce su transformación ante turoperadores británicos

Más de 300 líderes del turismo británico se reúnen estos días en el municipio de Calvià con motivo de la convención anual de la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA), la principal patronal del sector en Reino Unido que se está celebrando en Magaluf.

Un congreso que sirve para mostrar al mundo la transformación del municipio de Calvià, hacia un destino innovador, sostenible y de calidad. Así lo hemos mostrado en el programa Más de Uno Mallorca que hoy se ha emitido desde el desde el Hotel Meliá Calvià Beach, donde estos días se celebra el Congreso anual de ABTA.

Javier Baqueiro, jefe de operaciones de Meliá en Calvià, ha sido uno de los invitados al programa de Onda Cero. “Durante muchos días vamos a salir en prensa británica, ya que los turoperadores van a estar disfrutando de distintas actividades en todo el municipio, que luego podrán mostrar a los británicos. Estamos seguros de que al vivir de esta nueva experiencia de Magaluf 2025 quedarán sorprendidos. Se darán cuenta de todo el cambio”

Un cambio, culmen del trabajo hecho durante los últimos años, que también ha ido de la mano de la oferta complementaria, según ha corroborado Antonio Gaspar Vila, Gerente de La Vila Centre comercial, de Magaluf.

“La oferta complementaria es la gran olvidada de todos los agentes, porque integra muchas cosas: restauración, comercios, ocio, ocio nocturno… Y no todos los comerciantes estamos en el mismo camino. Pero la operación de transformación que se ha empezado, no tiene marcha atrás”.

Previsiones temporada

Esa transformación de Magaluf viene acompañada del alargamiento de la temporada, especialmente impulsado por el turismo de congresos, como se demuestra con este congreso de ABTA que se está celebrando en pleno mes de octubre.

El jefe de operaciones de Melià en Calvià, Javier Baqueiro, constata que la mayoría de hoteles cerrarán la primera semana de noviembre y arrancarán temporada en febrero, gracias al turismo de congresos y reuniones.

Respecto al 2026, prefiere mostrarse cauto “Parece que a nivel MICE, eventos e incentivos tenemos buenos números de la temporada que viene, con eventos confirmados. A nivel de reservas de turoperación hay diferentes informaciones… No llegaremos a crecimientos de dos dígitos de ocupación, pero confiamos en que sea una buena temporada”.