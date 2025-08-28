CIENCIA E INVESTIGACIÓN CO IDISBA

La lucha contra el cáncer de pulmón avanza, igual que su tratamiento, gracias a la investigación en Baleares

Este verano conocemos algunos de los proyectos de investigación del Instituto balear de Investigación Sanitaria IdiSBa de la mano de científicos y profesionales implicados

Elka Dimitrova

Illes Balears |

Hoy conocemos el trabajo de investigación de Aitor Azkárate, oncólogo médico del Hospital Universitario de Son Espases e investigador clínico del servicio de Oncología del Grupo de Terapias Avanzadas y Biomarcadores en Oncología Clínica. Con él hablamos larga y tendidamente sobre los ensayos clínicos en oncología para conseguir tratamientos experimentales pioneros y tratar el cáncer de pulmón.

Sin embargo, el doctor Azkárate insiste en Onda Cero en que la prevención es la clave, sobre todo, en el cáncer más mortal entre los hombres que es el de pulmón. Por ello, sus investigaciones son fundamentales para trasladar los resultados a la práctica con sus pacientes.

Se trata de realizar ensayos clínicos en oncología e integrarlos en la práctica clínica habitual, lo cual permite a los pacientes acceder antes a terapias innovadoras y recibir un seguimiento más personalizado. En conjunto, fortalecen la calidad asistencial y promueven una medicina más personalizada, según destaca también el IdiSBa.

¿Quieres saber más sobre la enfermedad y las investigaciones en marcha? No te pierdas esta conversación con este joven médico especialista cuyos ensayos clínicos generan evidencia en contextos reales, mejoran la eficiencia del sistema sanitario y ofrecen a los profesionales una actualización continua.

