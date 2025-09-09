Las lluvias en Mallorca provocan 80 incidencias en un solo día, con Palma como el municipio más afectado

Las fuertes lluvias registradas a lo largo de este martes en Mallorca han dejado al menos 80 incidencias en diferentes puntos de la isla.

Es el recuento que han realizado los servicios de emergencias hasta las 18.00 horas, ha informado el 112 en su cuenta de la red social X.

Los municipios más afectados han sido Palma (41), Calvià (18), Algaida (4), Andratx (4), Manacor (2), Llucmajor (2), Marratxí (3) y, en menor medida, Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan, Ses Salines y Santa Maria.

A lo largo de la madrugada y hasta las 10.00 horas, los servicios de emergencias han registrado más de la mitad de estos incidentes, 48.

En conjunto, la mayoría han estado relacionados con inundaciones en plantas bajas y la vía pública, caídas de árboles, acumulación de agua en la calzada desprendimientos de riesgo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la inestabilidad continuará en el archipiélago a lo largo de la jornada y mantiene activo un aviso naranja por lluvias y tormentas. El 112, por su parte, tiene activado el índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, es decir, la alerta naranja.