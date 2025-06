Llorenç Galmés: "Negociaremos con todos los partidos la regulación de la entrada de vehículos a Mallorca"

LEER MÁS Catalina Cladera (PSIB-PSOE) abre la puerta a negociar con el PP la reducción de vehículos en Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, insiste en que negociarán "con todos los partidos políticos la regulación de la entrada de vehículos a la isla" y espera que la nueva normativa pueda entrar en vigor la próxima temporada turística. En una entrevista concedida este miércoles al programa 'Más de Uno Mallorca', de Onda Cero, Llorenç Galmés, ha asegurado que confía en "consensuar el borrador de esta normativa", que el Consell presentará el próximo 13 de junio a todos los grupos políticos de la institución insular para que la proposición de ley "pueda tener continuidad en las próximas legislaturas".

El presidente del Consell de Mallorca también se ha pronunciado sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, después de que este martes la portavoz del PSIB-PSOE en la institución insular, Catalina Claderaasegurara en Onda Cero que si Baleares se suma a este reparto que propone el Gobierno central, se podría solucionar el problema de Formentera.

Un mensaje que para Llorenç Galmés contradice tanto al delegado del gobierno, el socialista Alfonso Rodríguez, como al propio Gobierno central, que en la última reunión con las comunidades autónomas reconoció que Baleares estaba acogiendo más menores migrantes que las plazas para las que tenía capacidad según el recuento que ha hecho el Ministerio.

"Me sorprende que la la señora Cladera diga que se solucionaría el problema de Formentera si ni siquiera en Mallorca ha sido capaz de atender esos menores. No me gusta nada la palabra de gestionar porque al final estamos hablando de acogido de atención a las personas", ha defendido el presidente del Consell de Mallorca en esta radio.