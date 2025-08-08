SUCESOS

Llega a Cabrera una patera con 23 personas a bordo

Un total de 23 personas han sido rescatadas a última hora de este jueves a bordo de una patera al sur de Cabrera

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de una patera en Ibiza
Imagen de archivo de una patera. | Redacción

Un total de 23 personas han sido rescatadas a última hora de este jueves a bordo de una patera al sur de Cabrera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate se produjo a las 23.15 horas de este jueves y se trata de un grupo de personas de origen subsahariano, interceptado a bordo de una embarcación unas 6,4 millas al sur del islote.

Han intervenido Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Se trata de segunda patera que llegó este jueves a Baleares después de que horas antes, a las 06.26 horas se rescatara a 24 migrantes, también de origen subsahariano al sur de Cabrera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer