salud

La lista de espera para operarse sube un 18,6 % en Baleares y la demora alcanza 118,7 días

En Baleares hay 3.952 personas que llevan más de medio año pendientes de operarse, un 87,6 % más que hace un año, según los datos del Servicio de Salud de Baleares, Ib-Salut, actualizados a 30 de abril

Agencias

Palma |

Hospital Universitari Son Espases de Palma (Mallorca)
Hospital Universitari Son Espases de Palma (Mallorca) | GOIB

La demora media para someterse a un intervención quirúrgica en Baleares se ha situado en 118,7 días en abril, un 18,6 % más alta que hace un año, y hay 17.282 personas esperando para operarse, un 22,8 % más. En Baleares hay 3.952 personas que llevan más de medio año pendientes de operarse, un 87,6 % más que hace un año, según los datos del Servicio de Salud de Baleares, Ib-Salut, actualizados a 30 de abril.

Quienes llevan en espera más de 150 días, pero menos de seis meses (menos de 180 días) ascienden a 1.497 personas, un 60,9 % más que hace un año. Por centros, el Hospital Son Espases a 6.458 personas esperando para someterse a una intervención quirúrgica; 3.438 corresponden a Son Llàtzer; 1.843 al Hospital de Manacor, 1.292 al de Inca, 1.766 al Mateu Orfila de Mahón, 2.453 a Can Misses y 32 al Hospital de Formentera.

La demora media para una primera consulta con un especialista ha subido un 3,1 % en el último año, hasta los 65,24 días de espera. El número de pacientes en lista de espera para una consulta ha aumentado un 17,9 % y supera los 90.000 pacientes, con 92.168 personas esperando para que les vea un especialista el 30 de abril.

Los pacientes que llevan más de 2 meses esperando para ver al especialista (más de 60 días) son 36.316, un 34,6 % más que en abril de 2025. Hay 318 personas que llevan más de un año esperando para ver al especialista, un 62,8 % menos que hace un año, en la única magnitud que ha experimentado un descenso entre todas las que componen las listas de espera sanitarias de Baleares.

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