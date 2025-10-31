En libertad con orden de alejamiento el trabajador de una residencia detenido por cinco agresiones sexuales

El trabajador de una residencia de personas mayores de Campos (Mallorca) que fue detenido por supuestamente agredir sexualmente a cuatro compañeras y a una usuaria, ha quedado en libertad . A pesar de la liberación, la autoridad judicial pertinente le ha impuesto al hombre una orden de alejamiento de 500 metros respecto de las víctimas y de la residencia como medida cautelar.

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil han informado que el arrestado es un hombre de 39 años que fue detenido el pasado miércoles por los hechos contados.

La investigación arrancó después de que se interpusieran varias denuncias contra el sospechoso por supuestamente someter a tocamientos indebidos a las víctimas.