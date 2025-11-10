ENTREVISTAS

Larrick Ebanks dona un equipo ECMO al Hospital Son Espases valorado en 79.000€

Larrick Ebanks, paciente que estuvo ingresado en la UCI de Son Espases durante más de tres meses por Covid-19, ha donado al hospital el mismo equipo ECMO que le ayudó a sobrevivir. Desde Onda Cero hemos seguido su caso desde el inicio y hoy hemos podido hablar con él y con los profesionales que hicieron posible su recuperación.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Desde Onda Cero Illes Baleares hemos seguido de cerca la historia de Larrick Ebanks, quien estuvo ingresado en la UCI de Son Espases durante más de tres meses por una neumonía grave causada por Covid-19. Hoy, ha regresado al hospital para donar un equipo ECMO, la misma tecnología que le ayudó a sobrevivir.

El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en la Sala Domum del hospital, donde hemos podido hablar con Ebanks y los intensivistas Raúl Arévalo y Maria Teresa Millán. El nuevo equipo, adquirido gracias a una campaña impulsada por Ebanks y la Fundación JoyRon, ya está en funcionamiento y lleva inscrito el nombre “The Larrick ECMO”.

La donación, valorada en casi 79.000 euros, permitirá mejorar la atención a pacientes críticos, incluidos pediátricos, y contribuirá también a la investigación médica. Desde Onda Cero, celebramos esta historia de superación y solidaridad

