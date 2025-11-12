“Jugar para Pensar”: ciencia, estrategia y reflexión en las aulas

El Colegio Luis Vives de Palma y el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han puesto en marcha este curso el proyecto “Jugar para Pensar”, una iniciativa innovadora cuyo objetivo es fomentar el pensamiento crítico y científico mediante la implementación didáctica y reflexiva de juegos epistémicos y de estrategia en las aulas.

Esta propuesta se enmarca en el proyecto de transferencia educativa PONT, desarrollado por el grupo de investigación I+RhETOS, dirigido por la Dra. María Antonia Manassero Más, con la colaboración destacada del Dr. Ángel Vázquez Alonso.

Desde el Colegio Luis Vives, la experiencia se articula a través de la Escuela Internacional de Juegos de Estrategia Luis Vives, impulsora del enfoque pedagógico Jugar para Pensar, centrado en el uso sistemático y reflexivo del juego como herramienta para el desarrollo de habilidades de pensamiento y metacognición.

El proyecto se implementa en los niveles de 6º de Educación Primaria, 1º de ESO y 2º de ESO, utilizando una amplia diversidad de juegos como disparadores de procesos de pensamiento profundo, auto observación y reflexión compartida.

Los resultados permitirán elaborar criterios pedagógicos rigurosos que integren el juego en el currículo del Colegio Luis Vives. El modelo desarrollado conjuntamente por el IRIE-UIB y el centro educativo aspira a extenderse a otros niveles y podrá replicarse en otros colegios, consolidando el juego como un elemento esencial y científicamente validado para el desarrollo del pensamiento profundo y riguroso.