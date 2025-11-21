Los jóvenes de ESERP lo tienen claro: buscan mejor horario que salario

ESERP Business School en Palma ha celebrado con éxito su 35ª "Talent Fair". La feria del talento que organiza la escuela de negocios también en Palma ha reunido a más de 200 alumnos que se han entrevistado con empresas de todo diversos sectores que buscan a estudiantes en prácticas y futuros empleados.

El día de la celebración de la cita más importante de la escuela, Onda Cero comparte la experiencia de estudiantes y empresarios que buscan talento para sus plantillas. Por ello, hoy pueden escuchar la tertulia que se emite en el programa 'Más de uno Mallorca' con varios alumnos "de nota" que cursan primero y segundo de Marketing y Publicidad, uno de los grados y máster más demandados de la escuela ESERP.

Preguntamos a varios jóvenes de 19 y 20 años por sus expectativas laborales y sus prioridades en la vida y en el trabajo. Todos coinciden en que les gustaría emprender y ser "directores" de una gran empresa, aunque también matizan que su objetivo es "trabajar para vivir".

Miriam, Sofía, Franc y Pau dan su visión sobre el mundo laboral y las actuales necesidades, e intentan defender a su generación "diferente", pero no necesariamente "peor". Por ello, se sirven de la ambición, "las cosas claras" y motivan a los que "no saben qué hacer con sus vidas" con un último mensaje en esta tertulia que invita a la esperanza.