José Ramón Orta: "Los usuarios del tren en Mallorca pueden viajar con tranquilidad absoluta."

El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, ha expresado su consternación por la tragedia de Ademuz, que dejó 41 fallecidos y más de 150 heridos, y ha asegurado que los usuarios del tren en Mallorca pueden viajar con "tranquilidad absoluta".

"Todos los que estamos en el sector ferroviario sentimos cualquier accidente como propio, más todavía si afecta a compañías que trabajan en nuestro país, como Iryo o Renfe", ha declarado en Onda Cero Mallorca.

Técnicos trabajaron en su día libre

Orta ha revelado que técnicos de SFM que tenían el día libre se presentaron voluntariamente en la sede el lunes por la mañana para analizar lo sucedido. "Ya especulaban que el motivo era un fallo en la infraestructura, en la vía, basándose en que descarrilaron los dos últimos vagones", ha explicado.

El gerente ha llamado la atención sobre aspectos "raros" del tramo del accidente: "Adif ha reportado diferentes incidentes con frecuencia mensual en ese mismo tramo, cosa un poco rara tratándose de una obra recientemente renovada". Además, ha mencionado que había "comunicados del personal de Renfe quejándose del estado de ese tramo" y vídeos en redes mostrando "vibraciones para nada naturales".

El riesgo cero no existe

Preguntado sobre cómo explicar que el transporte es seguro cuando ocurren accidentes así, Orta ha sido claro: "El riesgo cero desgraciadamente no existe. Todos los transportes tienen alguna posibilidad de sufrir un accidente". Sin embargo, ha asegurado que "hemos puesto todos los medios para que esto no pase".

A los miles de usuarios que cogen el tren cada día en Mallorca les ha pedido "tranquilidad absoluta": "No hemos tenido accidentes mortales hace mucho tiempo. Tenemos muy buenos maquinistas y muy buen personal ferroviario. El tren es el transporte terrestre más seguro con muchísima diferencia".

51 millones en seguridad

El Comité de Empresa de SFM había señalado que "la seguridad no se garantiza con fotos sino con inversión real". Orta se ha mostrado "completísimamente de acuerdo": "Efectivamente, la seguridad se arregla con inversiones, e inversiones es lo que estamos haciendo".

El gerente ha destacado la implantación del sistema ERTMS, el más avanzado de Europa, que estará operativo en el metro en 2027 y en el resto de líneas en 2028. "Es una inversión de 51 millones de euros que nadie ve, porque se publicó y ningún medio se hizo eco", ha lamentado. También ha mencionado la eliminación de pasos a nivel, la renovación de infraestructuras como el puente de la calle Greco y el aumento de partidas de mantenimiento.

El ambiente en SFM tras el accidente ha sido "lúgubre", según Orta: "La familia ferroviaria es una, sea quien sea el operador. Cualquiera de los trabajadores puede verse en un episodio así". Ayer se guardó un minuto de silencio en la estación intermodal de Palma.