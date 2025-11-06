José Marcial Rodríguez: "Incorporamos la inteligencia artificial para que el visitante pueda diseñar sus viajes"

LEER MÁS Palma refuerza su apuesta por la cultura y la innovación en la WTM de Londres

El conseller insular de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero desde el stand de les Illes Balears en la World Travel Market de Londres, de la mano de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. El Consell de Mallorca ha presentado la creación de una página web que permite al visitante diseñar un viaje sostenible, responsable y personalizado con el apoyo de la inteligencia artificial.

"La inteligencia no es un futurible, es una realidad", ha asegurado el conseller insular. De esta manera, la institución pretende poner en marcha una "transformación profunda" de la industria turística mallorquina. En una entrevista concedida ha esta radio, Rodríguez ha avanzado que la web, que es el primer paso, estará lista a finales de este año.

Además, el Consell de Mallorca ha inaugurado esta semana en la Oxo Gallery de Londres la exposición 'Noves Presències. Dentro y más allá del marco', una muestra protagonizada por siete artistas jóvenes mallorquines.

Respecto a la lucha contra la oferta ilegal, Rodríguez ha insistido en que el objetivo del Consell es "eliminar esa oferta del mercado, disuadirla, y, si podemos, convencerla de que pase al alquiler de larga duración, para ayudar a solventar la crisis de la vivienda en Mallorca".