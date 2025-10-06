José Castro (caso Nóos): "El juez Peinado está haciendo política"

El juez jubilado José Castro, que instruyó el Caso Noos e imputó a la Infanta Cristina, ha publicado su libro. La publicación llega once años después del caso que revolucionó a todo un país, sentó a una infanta de España en el banquillo de los acusados y provocó el "divorcio" personal y profesional entre el propio juez José Castro y el fiscal del caso, Pedro Horrach.

Unos días después de la presentación del libro El caso Nóos: Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez y protagonista, José Castro pasa por los micrófonos de Onda Cero Mallorca para hablar de su libro, consciente de que acabará hablando de casi todo, dado el momento político y judicial que vive España por la imputación de la mujer del Presidente del Gobierno, la investigación del fiscal general o el "genocidio" en Palestina.

¿Son imparciales todos los jueces? "La mayoría, sí," aclara este juez al que obligaron a jubilarse por "imperativo", aunque él piensa que la jubilación "no debería ser obligatoria" cuando uno puede seguir ejerciendo su profesión. El juez "estrella" de Palma, como lo consideraron durante la instrucción del caso Nóos, hoy vive el cuestionamiento de la separación de poderes y la politización de la justicia con cierta perplejidad, pero sin perder la esperanza. Por cierto, al juez jubilado tampoco le gusta el jurado popular, que posiblemente juzgará a la esposa de Pedro Sánchez, aunque sus declaraciones no sean del todo “populares”.

No obstante, admite que el juez Peinado que instruye la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, "hace política", porque "no hay indicios delictivos" para imputar a la mujer de Pedro Sánchez. El juez Castro cree en su inocencia "sin que sea una sentencia" y tampoco se cree las acusaciones contra el Fiscal General del Estado.

Si hablamos del libro que acaba de presentar y que debe a la editorial que se "puso en contacto" con el magistrado retirado, éste "no es una venganza" hacia el fiscal Pedro Horrach, aunque allí desvelara conversaciones secretas durante años de investigación e instrucción del caso a partir del año 2010. Las cosas, sin embargo, se complicado a partir del 2013 cuando el juez del Caso Nóos planteó sentar en el banquillo de los acusados de la Infanta Cristina, en contra del criterio del entonces fiscal.

"La infanta adoptó una estrategia de defensa de mujer florero que yo no le hubiera aconsejado", resume la la línea de defensa que siguió la hija del rey emérito Don Juan Carlos durante la instrucción y celebración del juicio del caso Nóos. Además, apunta Castro que la infanta fue "castigada" y no "condenada" con el pago de 265.000 euros como corresponsable civil de los delitos cometido por su entonces marido, Iñaki Urdangarín, quien pasó casi seis años entre rejas.

El que instruyó el caso Nóos durante años, sin embargo, piensa que los "artífices de la trama" fueron el rey Juan Carlos I y la Infanta Cristina que, según da a entender, se aprovecharon del duque apartado de la Casa del Rey, al igual que la infanta Cristina después del juicio por el caso celebrado en Palma. Ahora describe todos los pormenores del caso y de su posicionamiento firme de imputar a Cristina de Borbón en este libro de más de 500 páginas de le ha devuelto a los platós televisivos y estudios radiofónicos.