José Bautista: "La activación de Frontex no garantiza el control de una ruta migratoria"

Tras esta polémica con la supuesta activación de Frontex en Baleares y la información que lanzan por un lado Gobierno central muchos se preguntan cuál es la función de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y si realmente podría frenar la llegada de pateras a las islas.

Por ello en ONDA CERO hemos contactado con José Bautista, director de investigaciones periodísticas de la fundación porCausa, que nos explica que Frontex es un organismo, con más de 10.000 agentes, que actúan a petición de los estados, para ayudar a interceptar pateras mediante la vigilancia e impedir que la gente llegue a Europa por vía ilegal.

Bautista asegura que Frontex puede apoyar a las autoridades en la gestión de la inmigración de hecho la función de los agentes de Frontex desplegados en el territorio terrestre, que es en concreto lo que demanda el Govern, es la de ayudar en la identificación de los migrantes una vez llegados a la costa. Por eso Bautista insiste en que eso no garantiza que se vaya a reducir el flujo de llegada de pateras a Baleares. Por lo que la activación de esta agencia europea, podría no suponer un cambio notable en el comportamiento de esta ruta migratoria entre Argelia y las islas.