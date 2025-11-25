Joana Bauzà, la mujer a la que su marido violó y agredió durante años hasta dejarle decenas de secuelas

Sus problemas problemas empezaron con el primer embarazo, aunque en realidad el control, celos y supervisión se hicieron patentes al poco de conocer al que fue su marido durante años. Es como comienza la historia de Joana Bauzá Plomer, madre de tres hijos, que ha sobrevivido a años de maltrato y agresiones sexuales por su propio marido.

La que hoy en día es su ex pareja aceptó 14 años y medio de cárcel por agresionessexuales en el ámbito familiar, después de que por fin Bauzá se atreviera a denunciarlo. Fue después de empezar a recibir palizas con su segundo embarazo "cuando él llegaba borracho y drogado a casa", según cuenta en los micrófonos de Onda Cero el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Esta víctima de violencia machista y sexual hoy en día sufre incontinencia fecal, a raíz de unas agresiones sexuales con introducción de "!todo tipo de objetos" que le llevaron también a la Unidad de Dolor pélvico crónica del Hospital de Son Llàtzer, donde el jefe del servicio, el doctor Ángel Martín, la atendió y acompañó, "porque el sistema de salud público me apartó", se indigna Joana Bauzá.

De hecho, el doctor Martín reconoce en esta entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' que "el dolor crónico pélvico apenas se trata" y hace falta concienciar y sensibilizar. Por ello, pone como ejemplo el caso de Joana Bauzá, una mujer "valiente" que hoy puede contar su historia para que "no se vuelva a repetir".

Tanto es así que Joana Bauzá Plomer explica cómo ha cambiado su vida en un libro: "La voz que quisieron apagar". Ella tuvo que dejar de trabajar, no podía coger a sus hijos y ha sufrido el desprecio de muchas personas, aunque hoy por fin consigue levantar la cabeza.