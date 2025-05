Joan Ripoll (Deià): "A partir de junio tendremos que aplicar restricciones por la escasez del agua"

Este martes en 'Más de Uno Mallorca' hemos hablado de turismo, carreteras, y transporte público. Hemos pasado por la Serra de Tramuntana para sondear cómo está siendo el arranque de la temporada turística, por lo que nos ha acompañado el alcalde de Deià, Joan Ripoll. Todo ello para abordar los momentos puntuales de saturación, así como poner sobre la mesa la mejora del transporte público y ese equilibrio entre residentes y turistas en medio de muchos retos, como el cambio climático, la optimización del agua y otras tantas cosas.

Preguntado por la situación de las carreteras, el recién llegado alcalde del municipio, Joan Ripoll, admite que "los atascos siguen", pero que el ayuntamiento pide ayuda al Consell de Mallorca para controlar la circulación. Además, el Consistorio moverá una de las paradas de autocares, para que no coincidan los autobuses de pasajeros en el mismo punto en ambos sentidos y colapsen los accesos.

Los pueblos de la Serra de Tramuntana casi siempre se ven obligados a aprobar restricciones en el consumo del agua potable por la sequía, sobre todo, en verano, y este año, en palabras del primer edil de Deià, "no será diferente". Respecto a la situación de las reservas hídricas del municipio, el alcalde de Deià, ha asegurado que "cada cada verano tenemos restricciones porque evidentemente no llueve lo suficiente o no se reparte suficiente la lluvia del agua para que nuestros depósitos y fuentes pasen los dos meses más calurosos del año. Por ahora estamos bien, pero seguramente a mediados o finales de mayo la situación cambie si no vuelve a llover".

Además, Ripoll ha añadido que "como cada año, a partir de junio tenemos que aplicar las restricciones que tenemos por la escasez del agua. Evidentemente, también tenemos una partida presupuestaria preparada para el abastecimiento a través de camiones". Cabe recordar que Joan Ripoll, concejal independiente, tomó el relevo a Lluis Apesteguía, de Més per Mallorca, a mediados de abril, tras la renuncia de Apesteguía.