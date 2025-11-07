Javier Vich: "La verdadera palanca de la contención ha venido por el impacto de los hoteles premium"

LEER MÁS Alcúdia apuesta por el turismo cultural, deportivo y de naturaleza en la WTM

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Javier Vich, ha hecho balance de la temporada turística en los micrófonos de Onda Cero desde la World Travel Market de Londres, celebrada esta semana. “No hemos crecido en el tercer trimestre, han sido los mismos datos que en el año 2024”, ha asegurado Vich. “Esto nos demuestra que hemos sido capaces de crecer en valor”, ha defendido.

“Es una excelente noticia que el 3% del crecimiento venga del primer trimestre”, ha declarado.“El pistoletazo de salida de la temporada de 2026 suele ser en el marco de FITUR porque gran parte de las reservas del mercado británico se producen en enero”, ha insistido el presidente de la FEHM. “Mostramos prudencia por la situación económica de los países emisores, porque la recesión puede tener incidencia en el consumo de cara al que viene”, ha añadido.

Además de explicar las previsiones que manejan los hoteleros de Mallorca, Vich ha hablado sobre el debate del Impuesto de Turismo Sostenbile.“En las últimas semanas se está planteando una subida del ITS en temporada alta. El primer argumento era para contener la demanda. Eso pues se ha evidenciado de que no es así”, ha asegurado. Además, ha defendido que “la verdadera palanca de la contención ha venido por la inversión que ha hecho el sector en la oferta, por ese impacto que ha tenido los hoteles más premium”.