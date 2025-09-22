Jaume Bauzà tras la retirada de anuncios en Airbnb: "El 40% de la oferta ilegal se trasladará a la oferta reglada"

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha pasado este lunes por el programa 'Illes Balears en la Onda' durante la Semana del Turismo. Tras conocerse la semana pasada la retirada de Airbnb del 100% de los anuncios de alquiler vacacional ilegal en Ibiza, fruto de la colaboración con el Consell d'Eivissa, este lunes, el conseller de Turismo ha avanzado en Onda Cero que la medida podría provocar que alrededor del 40% de la oferta ilegal se traslade a la oferta reglada. "Estos son los datos que se manejaron en la Mesa del Intrusismo", ha contado en esta radio.

Además, ha confirmado que "en Mallorca también dejará de existir el 100% de los anuncios ilegales". En una entrevista concedida a Onda Cero, el Conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha valorado la encuesta de percepción a residentes de la Agencia de Estrategia Turística (AETIB). "Una encuesta que refleja una inquietud de la ciudadanía después de ocho años de inacción", ha manifestado Bauzà.

Respecto a la posibilidad de reducir el número de cruceros diarios en el puerto de Palma, que ahora se sitúa en tres, el conseller de Turismo no ha descartado que pueda limitarse más: "Estamos en un proceso de negociación. No sé si la limitación de tres pasará a dos", ha asegurado. En este sentido, ha avanzado que se darán a conocer los datos en "uno o dos meses".

También ha definido la temporada turística de "irregular", aunque insiste en que será "muy buena" porque "no siempre hay que batir récords". Cabe recordar que este miércoles se celebrará la 'Nit del Turisme' en Formentera.